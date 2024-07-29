Более 50 человек госпитализированы после схода поезда Казань — Адлер

Федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщает о госпитализации 55 человек, пострадавших при сходе вагонов в Котельниково Волгоградской области. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

После ДТП из состава в 20 вагонов с рельсов выбились девять. В поезде находились 813 человек, из которых 140 пострадали. Некоторым не понадобилась помощь врачей, кому-то оказали ее на месте. Более 50 получили повреждения, с которыми попали в больницу.

Как уточняет Росжелдор, госпитализация потребовалась 55 пострадавшим. Состояние у них удовлетворительное.

Одна из самых тяжелых ситуаций случилась с пассажиркой, которую зажало вагонами. Ее освободили из ловушки, она получила переломы тазовых костей.

Напомним, 29 июля водитель КамАЗа пытался проскочить через железнодорожный переезд близ хутора Котельниково. Однако он не успел пересечь путь и столкнулся с поездом. В результате девять вагоном сошли с рельсов. Кабину грузовика откинуло на 15 метров от переезда, водитель госпитализировали.

Ранее сообщалось о личности водителя КамАЗа. Выяснилось, что он должен ФНС и когда-то держал бизнес.