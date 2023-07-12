Спасателям под Туапсе пришлось из-за дождей проводить эвакуацию туристов и маломобильных жителей

Всего за три ночных часа в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков. Тут же затопило улицы в нескольких поселках.

Помимо этого сильно поднялся уровень воды в реках и ручьях. В ряде населенных пунктов представители министерства чрезвычайных ситуаций провели эвакуацию местных жителей с ограниченными мобильными способностями. Помимо этого пришлось эвакуировать туристов, которые проживали в различных лесах в палаточных лагерях. Всех эвакуированных разместили в четырех пунктах временного размещения.

«Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории», - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге.

Его слова привело ТАСС. Сейчас дожди в районе Туапсе прекратились, и уровень воды начал падать, но штормовое предупреждение в причерноморских населенных пунктах продолжает действовать.