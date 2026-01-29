Спасательный круг с небес: как вертолет санавиации спас жизнь мальчику, разбившемуся на тюбинге

В Астраханской области произошел несчастный случай, едва не стоивший жизни подростку. 15-летний мальчик получил тяжелейшие травмы во время катания с горы на тюбинге — популярном, но опасном зимнем развлечении.

По информации портала astrakhan.kp.ru, подросток катался на надувной «ватрушке», когда потерял контроль и сильно ударился. Медики диагностировали у него комплекс тяжелейших повреждений: перелом основания черепа, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние мальчика оценивалось как критическое.

Для спасения жизни школьника были задействованы экстренные службы. Его экстренно эвакуировали вертолетом санитарной авиации из Ахтубинской районной больницы в Астраханскую областную детскую клиническую больницу, где есть необходимое оборудование и специалисты.

Благодаря оперативной работе медиков состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Сейчас школьник проходит сложное лечение в отделении нейрохирурии и находится под постоянным наблюдением врачей.