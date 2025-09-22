Спасение от дронов: на видео попал маневрирующий над крышами домов самолет в Новой Москве

Самолет совершил экстренное снижение над жилыми кварталами Новой Москвы, пролетев на минимальной высоте в направлении аэропорта Внуково. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, а также MK.Ru. Местные жители публикуют видео завораживающего, но жуткого полета.

По предварительным данным, экипаж принял решение о таком экстремальном полете из-за активизации воздушной угрозы — на подступах к столице системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников.

По предварительной информации, самолет грузовой, а не пассажирский. Однако официальных комментариев по поводу ситуации не было. В Сети не исключают, что кадры — работа нейросетей.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о работе ПВО в регионе. По его данным, сбито не меньше 11 беспилотников, летящих в сторону Москвы. Это временно парализовало работу местных аэропортов: десятки рейсов отменяют и задерживают.