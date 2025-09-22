В Москве на фоне массированной атаки БПЛА отменили и задержали почти 40 рейсов

Массированная атака беспилотников на Москву привела к значительным сбоям в работе столичных аэропортов — по состоянию на 20:19 мск было задержано или отменено 37 рейсов, подсчитал ТАСС.

Наиболее серьезно пострадал аэропорт Шереметьево, где задержали 21 рейс и отменили один вылет, следом идет Домодедово с девятью задержанными и двумя отмененными рейсами. Менее значительные сбои зафиксированы во Внуково, где задержаны четыре рейса.

При этом аэропорт Жуковский остался единственным, где расписание сохранилось без изменений.

Причиной ограничений стала необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как системы ПВО сбили минимум семь беспилотников, летевших в направлении столицы. Позже мэр Москвы сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА с небольшой разницей во времени.

В 20:20 мск Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в Шереметьево, что позволило перенаправить часть воздушного движения на другие аэропорты. Пассажирам затронутых рейсов рекомендовано обращаться к авиаперевозчикам для уточнения актуального времени вылета.

По данным телеграм-каналов, жители некоторых подмосковных округов слышат работу ПВО над регионом. ФСБ и СКР по данным «Коммерсанта» проводят проверку по факту налета дронов со стороны Украины. По ее итогам могут возбудить уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево приостановил полеты на фоне массовой атаки БПЛА.