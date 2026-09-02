Спасение со взломом: волонтеры и сердобольный россиянин делят сотню истощенных собак

В кузбасском городе Юрга разгорелся скандал между волонтерами и местным жителем, который называл себя собачником. Зоозащитники из Новосибирска приехали на двух машинах и вывезли с его усадьбы более 120 животных. Мужчина заявил в полицию о краже, однако волонтеры настаивают: условия содержания псов были ужасающими, а сам «приют» больше напоминал концлагерь. Правоохранители уже начали проверку, пишет VSE42.RU .

Операция по спасению или самоуправство?

В середине августа новосибирские волонтеры нанесли визит в частное домовладение в Юрге. Первый раз они забрали 70 собак, спустя несколько недель — еще более 50. Общее число спасенных животных перевалило за сотню. Владелец усадьбы, который позиционировал себя как ответственный собачник, воспринял это как похищение и обратился в отдел МВД.

Однако картина, которую увидели зоозащитники за воротами, не вязалась с образом «заботливого хозяина». По их данным, псы жили в тесных вольерах на коротких цепях, без достаточного количества еды и воды. Волонтеры не скупились на эпитеты, назвав увиденное «концлагерем для собак».

Что говорят в полиции

В областном управлении МВД подтвердили факт обращения гражданина. Стражи порядка проводят проверку по заявлению о пропаже животных и одновременно изучают публикации в соцсетях, где зоозащитники описывают зверские условия содержания. Решение по итогам разбирательства пока не принято.

Особый нюанс: юридически у хозяина были оформлены документы только на 10 хаски. Остальные собаки, которых скопилось огромное количество, не имели никаких бумаг. По словам владельца, он забирал их сам по объявлениям или принимал от тех, кто подкидывал щенков.

Судьба животных

Всех изъятых питомцев транспортировали в Новосибирск. Их распределили по местным приютам и частным передержкам. К сожалению, спасти удалось не всех: одно животное погибло из-за критического состояния здоровья, полученного в тесных вольерах Юрги. Сейчас волонтеры занимаются реабилитацией оставшихся собак, пытаясь вернуть их к нормальной жизни.