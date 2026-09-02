«Галлюциногенный сюрприз» у берегов Крыма: стаи необычной рыбы окружили Севастополь

Побережье Крыма атаковали полчища странной рыбы, которая вместо питательных веществ дарит человеку неожиданный «сюрприз» для сознания — сарпа, обычно гость из Средиземноморья, внезапно заполонила севастопольские воды, и ученые пока не могут объяснить этот природный феномен. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».

В конце лета акваторию у мыса Андрея Первозванного буквально заполонили стаи сарпы. Обычный ареал этой рыбы — Атлантика и теплые воды Средиземного моря, но в Черное она заходит лишь эпизодически. Однако нынешний масштаб привлек внимание рыбаков, отдыхающих и даже птиц — чайки активно кружат над бурлящей водой, выбирая добычу.

Но главное, что подогревает интерес к сарпе — ее дурная слава. В народе ее окрестили «рыбой с галлюциногенным сюрпризом», потому что после употребления некоторых экземпляров люди отмечали необычные психоактивные ощущения. Причина, предположительно, кроется в водорослях, которыми сарпа питается исключительно — именно в них могут накапливаться вещества, переходящие в мясо.

Пока ихтиологи только разводят руками: точная причина того, почему огромные стаи подошли так близко к севастопольским берегам именно сейчас, остается загадкой. В сообщении агентства это признается открыто.



Отдельные особи достигают веса 2–3 килограммов — трофей внушительный, но заполучить его не так просто. Самонадеянный рыболов с удочкой уйдет ни с чем: сарпа питается исключительно морскими водорослями, поэтому на обычную наживку не клюет.



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