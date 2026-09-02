Кокос полезнее яичницы? Гастроэнтеролог Сухорукова раскрыла, что будет, если есть его каждое утро

Кокос способен дать организму быстрый заряд энергии с самого утра, поддержать сытость и работу кишечника. Но объявлять его победителем в вечной битве с яичницей было бы неправильно. В День кокоса, который отмечается 2 сентября, врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова объяснила, что произойдет, если сделать этот экзотический продукт частью ежедневного завтрака.

По словам специалиста, кокос и яйца просто выполняют разные задачи. Яичница — полноценный источник белка, витаминов и микроэлементов, который помогает надолго сохранить чувство сытости. Кокос же ценен прежде всего жирами, в том числе среднецепочечными триглицеридами (МСТ). Они относительно быстро превращаются в энергию и могут использоваться организмом как топливо, в том числе для работы мозга.

«Не стоит противопоставлять эти продукты: у них разный нутритивный профиль», — пояснила Сухорукова.

Есть у кокоса и другие плюсы. В нем содержится клетчатка, которая помогает регулировать аппетит и поддерживает нормальную работу кишечника. Лауриновая кислота обладает антимикробными свойствами, а содержащиеся в продукте марганец, медь, селен и витамины группы B участвуют в обмене веществ и энергетических процессах.

Однако превращать кокос в самостоятельный завтрак врач не советует. Белка в нем немного, поэтому из одной кокосовой мякоти или стружки полноценного и надолго насыщающего завтрака не получится. Гораздо разумнее соединить его с продуктами, богатыми белком и сложными углеводами.

«Например, можно приготовить овсянку на кокосовом молоке с ягодами и орехами, добавить кокосовую стружку в греческий йогурт с семенами чиа или сделать яичницу на кокосовом масле, дополнив ее цельнозерновым тостом и овощами», — предложила врач.

При этом ежедневное употребление кокоса подходит далеко не всем. С осторожностью к нему следует относиться людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы — жирный продукт способен спровоцировать обострение. Большое количество МСТ также может дать слабительный эффект у людей, склонных к диарее. Кроме того, при нарушениях липидного обмена и высоком сердечно-сосудистом риске важно учитывать содержание в кокосе насыщенных жиров, которые способны повышать уровень «плохого» холестерина. Не стоит регулярно давать много кокоса и маленьким детям: для незрелой пищеварительной системы он может оказаться тяжеловат.

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