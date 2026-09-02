Привычка, убивающая мозг: диетолог назвала главного врага памяти

Миллионы людей, проводящие дни в креслах и за рулем, даже не подозревают, что их повседневная рутина планомерно разрушает мозг — диетолог и специалист по деменции предупредила, что гиподинамия оказалась не просто вредной привычкой, а полноценным катализатором нейродегенерации. Об этом сообщает Eating Well.

Молли Робинсон, диетолог и эксперт по деменции, объяснила, что сидячий образ жизни с многочасовым пребыванием в неподвижности — один из самых недооцененных факторов риска. Врач объяснила, что за внешней безобидностью лени кроется каскад метаболических разрушений. Малоподвижность напрямую подталкивает организм к инсулинорезистентности, а та, в свою очередь, ведет к сахарному диабету второго типа. Эти два состояния — уже давно признанные триггеры как сосудистой деменции, так и болезни Альцгеймера.

Каждый резкий скачок глюкозы в крови, по словам Робинсон, наносит микроудары по сосудам и нарушает чувствительность клеток мозга к инсулину. В итоге нейроны перестают получать достаточное количество питательных веществ и кислорода — и когнитивные способности начинают таять незаметно, год за годом. Но на этом цепочка не обрывается. Эксперт подчеркнула, что те же самые изменения ускоряют накопление в мозге токсичных белков, которые считаются главными маркерами нейродегенерации.

Самый тревожный вывод Робинсон касается объема серого вещества: длительное сидение без движения провоцирует постепенное уменьшение гиппокампа и других областей, отвечающих за память и обучение. И здесь сюрприз — даже люди, которые исправно ходят в спортзал три раза в неделю, не застрахованы. Врач сослалась на недавние исследования, показавшие, что регулярные тренировки не отменяют вреда от непрерывного сидения по 8–10 часов в сутки. Проще говоря, один час бега не перекрывает девять часов неподвижности.



Ранее ученые спрогнозировали рост заболеваемости деменцией на 75% к 2040 году.