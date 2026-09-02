Арбуз против дыни: нутрициолог оценила реальную пользу каждой ягоды

Осень окончательно вступила в свои права, а на прилавках расцвел главный сезонный дуэт — арбузы и дыни. Эти яркие представители семейства тыквенных дарят не только гастрономическое удовольствие, но и повод для бесконечных споров о полезности. Нутрициолог Дарья Русакова в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» расставила точки над «и», объяснив, кому из плодов стоит отдать предпочтение для здоровья сердца, а кто станет чемпионом по витаминам. Однако эксперт предупредила: сладкая мякоть требует умеренности и внимательного подхода, особенно в условиях северного региона.

Красный против желтой: чья победа?

Арбуз и дыня — оба хороши, но их миссии в организме разные. Арбуз выступает в роли защитника сердечно-сосудистой системы. Его главный козырь — антиоксидант ликопин, а также аминокислота цитруллин, улучшающая кровообращение. Кроме того, эта гигантская ягода отлично восполняет потерю влаги, что актуально даже в прохладные северные дни, когда организм не всегда чувствует жажду.

Дыня, напротив, делает ставку на витаминную мощь. Она богата бета-каротином (предшественником витамина А), который жизненно важен для зрения и иммунитета. В ее составе также присутствуют витамин С, калий, магний и кремний, поддерживающие нервную систему и стимулирующие выработку коллагена.

Кому стоит проявить бдительность

При всей очевидной пользе сладкая мякоть может навредить. Оба плода содержат углеводы, поэтому людям с проблемами веса или нарушениями углеводного обмена не стоит налегать на них. Особую осторожность, по словам нутрициолога, следует проявить при заболеваниях почек и обострениях желудочно-кишечных недугов. Избыток клетчатки и сахара способен вызвать дискомфорт и диарею.

Абсолютных табу нет, но при малейших сомнениях Русакова рекомендует проконсультироваться с терапевтом, эндокринологом или нефрологом, в зависимости от имеющегося диагноза.

Правило сезона: когда покупать и сколько съедать

Пик естественного созревания и максимальной безопасности приходится на конец лета — сентябрь. В октябре бахчевые тоже встречаются на прилавках, но выбирать их стоит строже: долгое хранение снижает не только вкус, но и концентрацию полезных веществ.

Нутрициолог советует придерживаться порции в 200–300 граммов в день. Важное правило: не смешивать арбуз или дыню с тяжелой, кислой или другой сладкой пищей, чтобы избежать брожения в желудке. И, разумеется, плоды нужно тщательно мыть, а мякоть не доедать до самой корки — в этой зоне могут скапливаться вредные элементы.

Лидеры по вкусу: какой сорт выбрать

Для северных регионов эксперты выделяют арбуз «Шуга бейби» с тонкой коркой, классический «Огонек» и удивительный «Сибирский мед» с темно-красной сладкой мякотью. Среди дынь в фаворитах — «Алтайская», нежная «Крем-брюле» и «Медовая сибирская». Поздние сорта всегда выигрывают у ранних: они плотнее, ароматнее и накапливают больше витаминов и антиоксидантов за счет долгого созревания.