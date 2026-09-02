Россиянам раскрыли продукты для противовоспалительного удара в сезон ОРВИ

Сезон простуд набирает обороты, и многие кузбассовцы по привычке тянутся к аптечке. Однако врач-кинезиолог Михаил Гаврикин в беседе с VSE42.RU предлагает альтернативный подход: в ряде случаев поддержать ослабленный организм способны обычные продукты, которые есть на каждой кухне. Речь идет не о панацее, а о грамотной вспомогательной терапии, которая при правильном применении может облегчить состояние и ускорить выздоровление. Но есть важное «но»: серьезные инфекции домашними методами не победить.

По словам специалиста, привычные лук и чеснок содержат фитонциды — природные антибактериальные соединения, которые помогают организму бороться с патогенами. Ягоды, цитрусовые и шиповник выступают поставщиками витамина С и антиоксидантов, укрепляющих иммунную защиту. Имбирь и куркума, в свою очередь, поддерживают противовоспалительные процессы, что особенно важно в разгар болезни.

Гаврикин подчеркивает: эти продукты не стоит воспринимать как полноценное «народное лекарство». Они работают как дополнительный ресурс, а не как замена традиционной терапии. Облегчить самочувствие также помогут теплое питье, постельный режим и мед — при условии, что на него нет аллергической реакции.

Врач предостерегает от излишней самонадеянности. Если температура держится дольше трех дней, а состояние продолжает ухудшаться, травами и домашними заготовками ситуацию не исправить. В таких случаях единственно верное решение — обращение к профильному специалисту. Самолечение при серьезной инфекции может не только затянуть болезнь, но и привести к опасным осложнениям.