В Воскресенске после капремонта открыли школу «Наши традиции»

В поселке Хорлово под Воскресенском 1 сентября после капитального ремонта открылась школа «Наши традиции». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь учреждения составляет более 2,8 тыс. кв. м, в нем два этажа. В ходе ремонта там обновили фасад и крышу, заменили коммуникации и сантехнику. На территории и в здании установили системы видеонаблюдения и противопожарные системы. Кроме того, специалисты отремонтировали спортзал и столовую, благоустроили территорию вокруг школы, закупили новую мебель и оборудование.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.