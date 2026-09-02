«Компенсировать» не выйдет: терапевт назвала ЗОЖ-тренд, который убивает печень и почки быстрее болезней

Мода на здоровье обернулась эпидемией самоотравления — терапевт раскрыла главную ловушку современного ЗОЖ, где безобидные баночки с витаминами превращаются в тихую угрозу для печени, почек и жизненно важных органов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Светлана Бурнацкая, терапевт-профпатолог, расставила приоритеты: самый опасный тренд в погоне за долголетием — вовсе не голодание и не изнурительный фитнес, а бесконтрольное глотание биодобавок и витаминов в ударных дозах. Врач подчеркнула, что сами по себе идеи оздоровления не вредны, но их фанатичное исполнение превращает профилактику в клинический случай.

По словам Бурнацкой, главная беда высоких доз БАДов, суперфудов и витаминов без врачебного назначения — это токсический удар по фильтрующим системам организма. Печень и почки принимают на себя первый эшелон, и если к ним добавляется еще и лекарственная терапия, то возникает опасное взаимодействие: эффект основных препаратов искажается, а побочные реакции накладываются друг на друга. Специалист обратила внимание, что даже жизненно необходимые вещества при переизбытке становятся ядом. Витамины A, D, E, K, а также железо, йод и селен — их передозировка по разрушительности сравнима с хроническим дефицитом.

Однако самое коварное, по мнению терапевта, — это иллюзия всевластия добавок. Многие пациенты уверены, что горсть капсул «закроет» недосып, фастфуд, отсутствие движения или запущенную болезнь. Бурнацкая категорична: БАДы не работают как замена полноценному сну, сбалансированному питанию, физической активности и тем более лечению основного заболевания. Это лишь дополнительный инструмент, и использовать его вслепую — все равно что гасить пожар бензином.



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