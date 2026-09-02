Под Воскресенском открыли обновленный лицей № 23

В День знаний, на улице 60 лет Октября, здание № 18, города Белоозерский городского округа Воскресенск открылось здание лицея № 23, его обновили в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет более 8 тыс. кв. м. В ходе капремонта специалисты провели в нем кровельные, фасадные и внутренние работы. Кроме того, они выполнили обустройство входных групп, заменили системы отопления, вентиляции, канализации.

Для учреждения закупили новую мебель и оборудование, прилегающую территорию благоустроили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.