Пять тысяч больше не норма: россиянам раскрыли сумму, которую нужно иметь наличными
Финэксперт Бархота посоветовал каждому иметь наличные в сумме месячных расходов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Возвращение к наличным расчетам в России приобретает системный характер: за первое полугодие 2026 года оборот бумажных денег заметно прибавил в весе. Причиной стали перебои с мобильным интернетом и сбои в платежных системах, которые заставили граждан пересмотреть привычку полагаться исключительно на пластик. Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» озвучил новую формулу безопасного минимума, которая зависит от состава семьи и уже не ограничивается скромной суммой в ₽5 тысяч.
Эпоха, когда в кошельке хватало пятитысячной купюры «на всякий случай», уходит в прошлое. По данным Центробанка, за первые шесть месяцев 2026 года оборот наличных денежных средств показал уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане все чаще предпочитают иметь при себе физические деньги, чтобы не оказаться в затруднительном положении во время технических отказов на рынке безналичных платежей.
Эксперт финансового рынка Андрей Бархота предложил дифференцированный подход к формированию «неприкосновенного запаса». По его словам, минимальный ориентир для одинокого человека эквивалентен сумме месячных потребительских расходов. Однако этот базовый показатель кратно увеличивается в зависимости от количества иждивенцев.
Аналитик рекомендует придерживаться следующих параметров:
- Многодетным семьям целесообразно держать в наличных средствах от 2,5 до 3,0 месячных бюджетов на потребление.
- Для семьи из трех человек оптимальным считается запас в размере 2,0–2,5 среднемесячных расходов.
- Пенсионерам для спокойствия достаточно 1,5–2,0 соответствующих уровней трат.
- Студентам, чьи потребности скромнее, можно ограничиться показателем от 1,0 до 1,5 объема текущих расходов.
При этом эксперт предостерег от излишнего накопления бумажных купюр. Хранение значительных сумм «в кармане» имеет обратную сторону: владелец теряет потенциальный доход, который могли бы принести накопительные счета, а также лишается кэшбека и прочих бонусов от безналичных операций. Таким образом, выбор между удобством пластика и надежностью кэша превращается в поиск компромисса между безопасностью и выгодой.