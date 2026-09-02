Пять тысяч больше не норма: россиянам раскрыли сумму, которую нужно иметь наличными

Возвращение к наличным расчетам в России приобретает системный характер: за первое полугодие 2026 года оборот бумажных денег заметно прибавил в весе. Причиной стали перебои с мобильным интернетом и сбои в платежных системах, которые заставили граждан пересмотреть привычку полагаться исключительно на пластик. Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» озвучил новую формулу безопасного минимума, которая зависит от состава семьи и уже не ограничивается скромной суммой в ₽5 тысяч.

Эпоха, когда в кошельке хватало пятитысячной купюры «на всякий случай», уходит в прошлое. По данным Центробанка, за первые шесть месяцев 2026 года оборот наличных денежных средств показал уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане все чаще предпочитают иметь при себе физические деньги, чтобы не оказаться в затруднительном положении во время технических отказов на рынке безналичных платежей.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота предложил дифференцированный подход к формированию «неприкосновенного запаса». По его словам, минимальный ориентир для одинокого человека эквивалентен сумме месячных потребительских расходов. Однако этот базовый показатель кратно увеличивается в зависимости от количества иждивенцев.

Аналитик рекомендует придерживаться следующих параметров:

Многодетным семьям целесообразно держать в наличных средствах от 2,5 до 3,0 месячных бюджетов на потребление.

Для семьи из трех человек оптимальным считается запас в размере 2,0–2,5 среднемесячных расходов.

Пенсионерам для спокойствия достаточно 1,5–2,0 соответствующих уровней трат.

Студентам, чьи потребности скромнее, можно ограничиться показателем от 1,0 до 1,5 объема текущих расходов.

При этом эксперт предостерег от излишнего накопления бумажных купюр. Хранение значительных сумм «в кармане» имеет обратную сторону: владелец теряет потенциальный доход, который могли бы принести накопительные счета, а также лишается кэшбека и прочих бонусов от безналичных операций. Таким образом, выбор между удобством пластика и надежностью кэша превращается в поиск компромисса между безопасностью и выгодой.