Более 60% потребителей в Ростовской области вновь получили электричество после урагана

Энергетики восстановили электроснабжение для более чем 60% потребителей, оставшихся без света после сильной непогоды, которая обрушилась на Ростовскую область 25 июля. Об этом сообщили в компании «Россети Юг», передает ТАСС .

По информации энергетиков, аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Специалисты поэтапно возвращают электричество жителям населенных пунктов, пострадавших от ураганного ветра и повреждений объектов электросетевого комплекса.

Сильная стихия, накрывшая регион 25 июля, сопровождалась шквалистым ветром, который повалил большое количество деревьев, повредил кровли зданий и линии электропередачи. В результате часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Помимо повреждений инфраструктуры, непогода привела к пострадавшим среди населения. По официальным данным, за медицинской помощью после прохождения стихии обратились более 50 человек. Одиннадцать пострадавших, включая ребенка, были госпитализированы.

В настоящее время аварийные службы продолжают устранять последствия непогоды и восстанавливать электроснабжение для оставшихся потребителей.

Ранее сообщалось, что непогода нарушила график движения 111 поездов в Ростовской области.