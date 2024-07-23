Спасшийся во время пожара в «Доме ужасов» в Махачкале мужчина рассказал о попытке вытащить жену из огня

Двадцатилетний Саид, один из четверых молодых людей, которые отправились проходить квест в «Доме ужасов» в Махачкале, в момент возгорания находился не вместе с погибшими девушками, а в иной части помещения и сам смог выбраться на улицу через дым лишь посредством звавшего его по имени товарища. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, когда вспыхнул огонь, он и второй парень были отдельно от девушек и помещение весьма быстро затянуло дымом. Его другу удалось найти выход и тот звал Саида, что он мог выбраться на звук голоса, что и спасло парню жизнь. Попытки найти девушек в охваченном пламенем квест-руме стала бы для ребят самоубийством, поскольку помещение было сделано в виде лабиринта.

Участник квеста добавил, что аниматор, ставший виновником пожара, предпринял попытку выручить девушек из полыхающего здания, надев противогаз и вместе с Саидом войдя в помещение, однако через 15 секунд выбежал из здания, не выдержав бешеного жара.

Напомним, что тела девушек удалось достать лишь прибывшим спасателям. В этой ужасной трагедии Саид потерял 19-летнюю жену Асият, с которой они за пять дней до трагедии сыграли свадьбу.