Специалисты заявили о росте вовлечения детей в мошенничество на 30%

Специалисты фиксируют устойчивое усиление активности мошенников, нацеленное на детей и подростков. Как сообщил РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, за последние два года число несовершеннолетних, ставших жертвами или участниками мошеннических схем, увеличилось более чем на 30%. Он подчеркнул, что ребенок, поверив в срочный или «особенный» запрос, нередко сам помогает злоумышленникам вывести деньги родителей.

По словам Кузнецова, чаще всего преступники действуют через игровые чаты, социальные сети и мессенджеры. Под видом обмена внутриигровых предметов ребенка убеждают тайно взять телефон родителей, открыть банковские приложения и выполнить переводы или даже оформить кредит.

Другая распространенная схема — звонки якобы от государственных структур. Подростку сообщают, что у родителей есть «проблемы» с имуществом, и требуют сохранить все в тайне, вынуждая передать деньги и ценности курьеру.

Есть и третья схема: звонки с бытовым предлогом, чтобы выманить коды из СМС для входа на Госуслуги. Далее «сотрудник портала» запугивает подростка фиктивными кредитами и добивается перевода средств на «безопасный счет» или передачи денег курьеру.

Кузнецов призвал родителей регулярно обсуждать с детьми основы финансовой безопасности и напоминать, что пароли, СМС-коды и банковские данные нельзя передавать никому.

