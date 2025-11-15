Юрист объяснил, сколько баллов нужно для достойной пенсии при разном доходе

Юрист Илья Русяев сообщил, что размер страховой пенсии в России формируется строго по действующим нормам законодательства. По его словам, ключевую роль играют пенсионные коэффициенты, которые зависят от величины официального дохода и уплаченных страховых взносов. Как он пояснил в беседе с RT , продолжительность трудовой деятельности не является определяющим параметром.

Максимально за год можно получить 10 коэффициентов при условии достижения необходимого уровня заработка. Для назначения страховой пенсии требуется 15 лет стажа и 30 коэффициентов.

В текущем году стоимость одного коэффициента составляет ₽145,69, а фиксированная часть равна ₽8,9 тыс. Русяев привел пример расчета при доходе около ₽100 тыс. в месяц: за 30 лет можно накопить около 130 коэффициентов, что соответствует выплате примерно ₽28 тыс. При продолжительности работы 35 лет сумма может достигать около ₽31 тыс. Минимальные показатели дают выплату порядка ₽13 тыс.

Формула расчета, по его словам, остается единственным законодательно закрепленным способом определения суммы страховой пенсии.

