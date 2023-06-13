Специальную акцию, посвященную летним каникулам, провела Госавтоинспекция в Павловском Посаде

С наступлением летних каникул сотрудники Госавтоинспекции городского округа Павловский Посад особенно интенсивно привлекают внимание водителей и пешеходов к теме безопасности на дорогах. Специальные тренинги в рамках мероприятия «Внимание дети» сотрудники Госавтоинспекции провели в садовых товариществах и дачных поселках.

Особое внимание в плане профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции городского округа Павловский Посад уделили велосипедистам. Они рассказали о правильном управлении средствами индивидуальной мобильности, напомнили правила, которые велосипедисты обязаны знать назубок.

В завершение мероприятия полицейские призвали провести летние каникулы безопасно.

Госавтоинспекция городского округа Павловский Посад просит водителей внимательно отслеживать ситуацию на дорогах. Если вы заметили, что дети нарушают ПДД, либо находятся на дороге без присмотра взрослых, не нужно проезжать мимо.