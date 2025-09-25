«Не знал о приказе»: жителя Бурятии сняли с поезда как дезертира из-за ошибки в документах

В Бурятии мужчину задержали прямо в поезде и доставили в военный комиссариат. Причиной стало обвинение в несанкционированном уходе из воинской части, о чем сообщило интернет-издание Infpol.

По словам матери задержанного, ее сына, ранее проходившего службу, обвинили в уголовном преступлении, связанном с самовольным оставлением расположения части.

Выяснилось, что мужчина, уволенный из армии осенью 2022 года, был повторно зачислен в списки личного состава весной 2023-го. Однако его не уведомили об отмене предыдущего приказа об увольнении.

В связи с тем, что он не явился на службу, его сочли дезертиром. Факт отсутствия был выявлен только в 2024 году, после чего было инициировано уголовное дело.

Уголовное преследование было прекращено благодаря вмешательству военного прокурора.

