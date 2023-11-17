Спецназ Росгвардии задержал дачных воров, орудовавших в нескольких округах Подмосковья

Спецназ Росгвардии арестовал двух жителей Подмосковья, которые подозреваются в краже бытовой техники из дачного дома в садовом товариществе в поселке Дорохово.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, злоумышленников задержали по адресам их фактического проживания в Истре и Волоколамске. У следствия есть основания полагать, что эти же мужчины причастны к кражам из дачных домов в семи округах Подмосковья.

Во время обысков у злоумышленников обнаружили часть похищенного имущества, большое количество электроинструментов и строительное оборудование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который нанес своей знакомой несколько ножевых ранений в гостинице в Пушкино.