Спецназ Росгвардии задержал дачных воров, орудовавших в нескольких округах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]
Спецназ Росгвардии арестовал двух жителей Подмосковья, которые подозреваются в краже бытовой техники из дачного дома в садовом товариществе в поселке Дорохово.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, злоумышленников задержали по адресам их фактического проживания в Истре и Волоколамске. У следствия есть основания полагать, что эти же мужчины причастны к кражам из дачных домов в семи округах Подмосковья.
Во время обысков у злоумышленников обнаружили часть похищенного имущества, большое количество электроинструментов и строительное оборудование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который нанес своей знакомой несколько ножевых ранений в гостинице в Пушкино.