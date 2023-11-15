Спецназ «Сибирь» одним выстрелом из ПТРК уничтожил группу пехоты под Клещеевкой
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили группу противника до восьми человек, выдвигавшуюся в район Клещеевки на артемовском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда с позывным Архитектор.
Спецназовцы обнаружили группу пехоты, которая организованно выдвигалась на передовые позиции. Бойцы произвели выстрел из противотанкового ракетного комплекса в тыловую часть группы, где расстояние между солдатами было наименьшим.
В результате прямого попадания уцелел только передовой дозор противника.
Ранее примерно в том же месте была уничтожена БМП ВСУ. По словам Архитектора, украинские военные облегчают им задачу, не меняя направления своих передвижений.