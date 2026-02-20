Спецоперация в центре Челябинска: что искали силовики в офисах на проспекте Ленина

По словам очевидцев, группа мужчин в балаклавах направилась в администрацию здания. На парковке у входа в офисный центр припаркован автомобиль с военными номерами. Некоторые арендаторы сначала предположили, что это может быть необычное поздравление с наступающим Днем защитника Отечества, однако серьезный вид гостей и спецтранспорт заставили усомниться в шуточном характере мероприятия. Официальной информации о причинах и ведомственной принадлежности визитеров пока не поступало.