Спецшколу для самокатчиков открыли в Новокузнецке

В Новокузнецке открыли «Школу вождения» для самокатчиков в рамках реализации федерального проекта. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что участником мастер-класса данной школы может стать любой желающий.

Добавляется, что уроки в этом заведении проводят опытные инструкторы, а обучение длится не более двух часов.

Уточняется, что в этом городе данный проект реализуется одной из кикшеринговых компаний совместно с ГИБДД.

Поясняется, что на сегодняшний день такие школы открыты в четырех районах Новокузнецка.