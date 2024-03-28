Спецслужбы Франции призвали отменить открытие ОИ-2024 в Париже из-за угрозы теракта

Французская разведка сообщила о высоком уровне угрозы безопасности на крупных мероприятиях. Спецслужбы призвали урезать программу Олимпийских игр, как минимум отказавшись от открытия соревнований на реке. Об этом сообщает радио Europe 1.

Открытие ОИ-2024 в Париже хотят провести в формате речного парада. Однако спецслужбы Франции заявляют, что это безумно опасно в нынешних реалиях. Уровень террористической угрозы буквально зашкаливает. В разведке призвали перейти к некому плану Б, урезать программу, или оставить ее в старом виде, то есть, без празднества на реке.

Представители Главного управления внутренней безопасности (DGSI) 28 марта встретились с главой МИД Франции Жеральдом Дарманеном. Там разведка высказала свои опасения относительно грядущих Игр.

Так, DGSI опасается действия вооруженных террористов-одиночек и участников ячеек из афганской зоны. Однако больше всего французские агенты боятся повторения спланированных и тщательно скоординированных терактов, наподобие того, что произошел 22 марта в Подмосковье. Именно после этой трагедии во Франции подняли уровень террористической угрозы до максимального, усилив меры безопасности.

Впрочем, в Европе и США до сих пор считают, что за атакой на концертный комплекс в Красногорске стоят боевики ИГИЛ (запрещена в РФ). В России предварительно установили, что в организации нападения есть украинский след.

Ранее стало известно, что в Таджикистане задержали родственников одного из предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».