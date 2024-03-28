Власти Таджикистана задержали родственников одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Семья одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Далержона Мирзоева находилась под пристальным вниманием таджикских спецслужб, сообщает SHOT.

Поводом для этого стала информация о том, что брат Далержона Равшанжан вступил в ИГИЛ* в Сирии, куда он уехал восемь лет назад.

За два дня до теракта Далержон звонил домой и обещал вернуться 24 марта. 23-го после задержания террористов спецслужбы Таджикистана забрали на допрос родственников Мирзоева — родителей, брата, жену и тещу. Жену и отца отпустили, остальные до сих пор задержаны.

Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Затем они подожгли здание. В результате чудовищного теракта погибло 143 человека. Непосредственные исполнители теракта задержаны.

* запрещенная в России террористическая организация