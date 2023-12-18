Спецслужбы США опровергли злой умысел в аварии с участием кортежа Байдена

Ранее появилась информация, что в городе Уилмингтон, который находится в штате Дэлавер, произошло ДТП с участием одной из машин из президентской автоколонны. В нее врезался посторонний автомобиль. В это время Байден выходил из штаб-квартиры и садился в другую машину. В аварии нет злого умысла, об этом заявил Стив Копек, представитель американской Секретной службы, которая отвечает за охрану первого лица в государстве.

«У участников инцидента не было преднамеренного интереса», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Сразу после аварии президентский кортеж отбыл к месту своего назначения, с ним больше не происходило никаких происшествий.