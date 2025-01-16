Спикировала целая стая: BAZA узнала подробности атаки ВСУ на нефтебазу под Воронежем
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Нефтебаза в Воронежской области поздно вечером в среду, 15 января, была атакована сразу тремя украинскими беспилотниками. Об этом со ссылкой на источники передает BAZA.
Как поведали очевидцы произошедшего, падение вражеских дронов на НПЗ под Воронежем происходило с разницей в несколько минут.
«По словам очевидцев все три дрона упали на территории НПЗ с разницей в несколько минут», — приводится в публикации.
Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают региональные экстренные службы.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в результате падения украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Воронежской области.