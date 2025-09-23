Спор о музыке обернулся резней в российском городе

Мужчина получил девять лет за убийство соседки после ссоры из-за громкой музыки. Он нанес ей два удара мачете в шею, которые оказались смертельными. Об этом также сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на прокуратуру региона.

В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, который напал на свою соседку с мачете и убил ее. Конфликт возник в январе 2025 года после того, как женщина сделала замечание из-за громкой музыки. Во время ссоры мужчина ударил ее два раза в шею, ранения оказались смертельными.

Сам обвиняемый признал свою вину не полностью. Суд обязал его выплатить родственникам погибшей компенсацию в размере 1,5 млн руб. Мужчина получил девять лет колонии строгого режима за свое преступление, сообщили в прокуратуре региона.

