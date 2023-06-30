Сразу двенадцать детей из кузбасского летнего лагеря угодили в больницу с симптомами отравления
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ЧП произошло в городе Салаир Кемеровской области. Именно там размещен детский оздоровительный лагерь «Магистраль».
Судя по всему, пострадавших детей заметно больше, поскольку вся работа лагеря на данный момент полностью приостановлена. По состоянию на сегодняшний день в медицинские стационары направлены 12 ребят из числа отдыхавших в этом учреждении. У всех них наблюдаются признаки инфекционного заболевания. Об этом сообщило ТАСС.
Данный лагерь был открыт в 2002 году, он принадлежит Западно-Сибирской железной дороге.