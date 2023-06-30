Сразу двенадцать детей из кузбасского летнего лагеря угодили в больницу с симптомами отравления

Судя по всему, пострадавших детей заметно больше, поскольку вся работа лагеря на данный момент полностью приостановлена. По состоянию на сегодняшний день в медицинские стационары направлены 12 ребят из числа отдыхавших в этом учреждении. У всех них наблюдаются признаки инфекционного заболевания. Об этом сообщило ТАСС.

Данный лагерь был открыт в 2002 году, он принадлежит Западно-Сибирской железной дороге.