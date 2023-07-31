Сразу семь машин столкнулось на улице в Улан-Удэ

Причиной аварии стал автомобиль Mercedes, который двигался по улице Лимонова. Его 29-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги, столкнулся с электроопорой, а затем снова выскочил на проезжую часть. Из-за этого он врезался в несколько машин и спровоцировал аварии у нескольких других. Всего участниками ДТП стали 7 автомобилей.

«Медицинскими работниками осматриваются четыре участника аварии, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров», - заявила пресс-служба МВД по Бурятии по горячим следам.

Это сообщение привело ТАСС. Сейчас на месте работают эксперты, они устанавливают все обстоятельства данного ЧП.