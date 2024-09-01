Сразу три белгородских села подверглись атакам со стороны ВСУ

Сразу три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атакам FPV-дронов. Повреждена линия электропередачи — часть села временно остается без света.

В селе Петровка Белгородского района вследствие атаки беспилотника выбиты стекла в социальном объекте.

В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилетов боеприпасов произошел пожар в трех частных домовладениях. Тушение проводилось силами добровольной пожарной команды.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате обстрела ВСУ тяжелые ранения получили женщина с двумя детьми.