Сразу три белгородских села подверглись атакам со стороны ВСУ
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Сразу три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атакам FPV-дронов. Повреждена линия электропередачи — часть села временно остается без света.
В селе Петровка Белгородского района вследствие атаки беспилотника выбиты стекла в социальном объекте.
В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилетов боеприпасов произошел пожар в трех частных домовладениях. Тушение проводилось силами добровольной пожарной команды.
Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате обстрела ВСУ тяжелые ранения получили женщина с двумя детьми.