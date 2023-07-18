Сразу три воспитанника детского сада в Екатеринбурге заболели вирусным менингитом

Мини-сад «Аистиенок» является частным учреждением. После фиксации групповой болезни прямо в его стенах был устроено лабораторное обследование. За детьми и взрослыми, которые контактировали с заболевшими, установили наблюдение, а само помещение продезинфицировали. Работа самого садика была приостановлена. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

До этого в Екатеринбурге было выявлено 15 случаев заболевания менингитом. Два из них привели к летальному исходу.