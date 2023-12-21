На военнослужащих украинской армии стало все больше влиять то, что их никак не готовят к боевым действиям.

Издание Reuters опубликовало статью, в которой отметило, что постепенно украинским военным становится все сложнее справиться со стрессами, которым они постоянно подвергаются.

«Меня мучают кошмары, и они изматывают меня. Когда у меня появляется время для отдыха, то я совсем не сплю», - привели журналисты рассказ одного из украинских солдат.

Причиной этого стала полная неготовность обычных мобилизованных украинцев к боям такой интенсивности. Из-за этого число людей, страдающих ночными кошмарами и от непрерывных стрессов, растет с каждым днем.