Туапсе атаковали украинские БПЛА. Работает ПВО, в городе пожар

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникло возгорание в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае. Об этом информирует телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на свидетельства проживающих в городе людей.

После нападения дронов, по свидетельствам очевидцев, возник пожар. На снимке, который был сделан, можно заметить яркое красное пламя. Однако пока не известно, что именно стало источником возгорания.

Официальные данные о случившемся и его последствиях пока не обнародованы.

В Туапсинском районе введен режим повышенной бдительности в связи с активностью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно об уничтожении более 20 беспилотников ВСУ под Москвой.