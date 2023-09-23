Средства ПВО сбили еще одну ракету над Севастополем

Противовоздушная оборона города вовремя отреагировала на очередную угрозу и перехватила неприятельский боеприпас.

О ЧП рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он указал, что обломки сбитой ракеты упали в районе Сухарной балки, неподалеку от причала.

«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО», - написал он в своем микроблоге.

По утверждению градоначальника, на месте падения обломков сейчас работают экстренные службы.