США хотят перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Вашингтон хочет, чтобы украинская армия полостью приняла протоколы НАТО, пишет Politico со ссылкой на конфиденциальную версию документа Госдепа, посвященного долгосрочной стратегии США в отношении Украины.

«Хотя НАТО далека до того, чтобы позволить Украине войти в нее, разработчики американской стратегии часто упоминают цель добиться принятия украинскими военными стандартов альянса», – отмечает издание.

В США хотят, чтобы даже формат и терминология военных документов соответствовали натовским стандартам.

В том же документе особое внимание уделяется проблеме коррупции на Украине. В нем признается, что украинская коррупция может стать причиной отказа западных союзников от помощи Украине. При этом американцы не хотели бы излишней шумихи вокруг этой проблемы, поскольку она может «подбодрить противников американской помощи Украине».