США сохраняют контроль над некоторыми биологическими лабораториями на территории Украины и после завершения конфликта рассчитывают продолжить там свои исследования, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его данным, американская компания CH2M Hill требует от украинских подрядчиков предоставлять отчеты и хранить собранные биоматериалы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон был вынужден свернуть часть работы в украинских лабораториях из-за разоблачений Россией деятельности этих «научных учреждений». Тот факт, что биологические исследования на Украине проводились американцами, признал советник президента США Джон Кирби.