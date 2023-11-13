США и Южная Корея договорились, как будут сдерживать КНДР

Министры обороны Южной Кореи и США Син Вон Сик и Ллойд Остин подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» в отношении КНДР, сообщает агентство Yonhap.

Это первые изменения в документ, подписанный в 2013 году. Он был принят после трех испытаний ядерного оружия Пхеньяном. К настоящему времени КНДР провела уже шесть таких испытаний.

В обновленном документе фактически закрепляется присутствие американских стратегических сил на Корейском полуострове. Так, в июле в южнокорейский порт Пусан впервые за 40 лет зашла американская стратегическая подводная лодка «Кентукки», а в октябре состоялся демонстративный прилет стратегического бомбардировщика В-52.

Ранее в КНДР приняли закон о ядерных силах, который допускает нанесение превентивного ядерного удара.