США и Великобритания знали о готовящихся в России терактах

Незадолго до страшного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Сети вспомнили, что посольства США и Британии в марте распространили предупреждения о возможных в России терактах.

Америка неожиданно 8 марта разослала своим гражданам сообщение о том, что «отслеживает сообщения о терактах, которые готовят экстремисты в Москве». Рекомендовалось не посещать массовые мероприятия, включая концерты и большие собрания.

В Сети обсуждают это предупреждение. На фоне трагичных событий, рассылка не похожа на совпадение. Полагают, что страны Запада откуда-то знали о готовящихся нападениях.

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели.

