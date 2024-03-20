США объявили об успешных испытаниях своей гиперзвуковой ракеты

В прошедшие выходные военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели успешное испытания своей крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на публичное заявление американских военных.

Испытания проходили 17 марта. С острова Гуам взлетел стратегический бомбардировщик В-52Н, который в заданном квадрате произвел пуск испытываемой ракеты.

«Можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия», - указали американские военные.

В прошлом году США уже испытывали свое гиперзвуковое оружие, но тесты закончились провалом. Ракеты начинали работать со сбоем программы сразу после своего запуска. Летом 2023 года все испытания таких вооружений проводились на Гавайях.