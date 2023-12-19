США объявили старт военной операции в Красном море против хуситов

После того, как хуситы совершили целую серию атак на торговые суда на юге Красного моря, министерство обороны Соединенных Штатов решило провести военную операцию, к которой присоединятся и другие государства.

«Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию», - заявил по этому поводу министр обороны Ллойд Остин.

Операция под кодовым названием «Страж процветания» должна укрепить безопасность как в Красном море, так и в Аденском заливе, и дать возможность торговым судам беспрепятственно совершать свои рейсы.