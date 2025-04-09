США передали России разыскиваемого по линии Интерпола мошенника

США передали России разыскиваемого по обвинению в мошенничестве гражданина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) РФ Ирина Волк.

Процедура передачи обвиняемого произошла в Каире в среду, 9 апреля. Накануне мужчину депортировали из США под охраной американского конвоя.

По данным следствия, с 2006 по 2007 годы обвиняемый занимался мошенническими схемами. В сотрудничестве с сообщниками он оформлял кредиты на приобретение одних и тех же автомобилей в различных банках Новокузнецка, обманывая тем самым финансовые учреждения.

Денежные средства, полученные в результате преступных действий, делились между участниками схемы и использовались по их усмотрению. Общий ущерб, причиненный банкам, составил несколько десятков миллионов рублей.

В ноябре 2008 года против обвиняемого, чье имя МВД не раскрыло, было возбуждено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) и 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.

В 2012 году суд изменил меру пресечения обвиняемому с подписки о невыезде на арест, так как мужчина скрылся за границей и был объявлен в розыск через Интерпол.

Благодаря эффективному сотрудничеству с зарубежными правоохранительными органами подозреваемый был задержан на территории США. В скором времени он будет доставлен в Москву для дальнейшего проведения следственных мероприятий.

Ранее стало известно, что у задержанного ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной нашли квартиры в престижном районе Москвы.