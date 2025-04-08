У обвиненного в хищениях ректора псковского вуза нашли элитное жилье в Москве

Проходящая по делу о хищении зарплат ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина приобрела две квартиры в элитном районе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах.

Полагают, что ректор приобрела благодаря хищениям две квартиры в Москве, в престижном районе Тропарево-Никулино. Обе были зарегистрированы на пенсионерку, маму Ильиной. У нее не обнаружили работы или больших доходов.

Уточняется, что квартиры на 58 и 50 кв. м соответственно. Их общая стоимость достигла 40 млн рублей.

При этом в органах также отметили, что основным заработком ректора могла быть не официальная заработная плата, а доход с мошеннической схемы с зарплатами.

Напомним, Наталью Ильину задержали 8 апреля по делу о хищении бюджетных средств на должности ректора Псковского государственного университета. Подробности схемы неизвестны, но сотрудники указывали на присвоение части их зарплат. Эту и другую информацию выяснят в ходе расследования.

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