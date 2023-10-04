США планируют передать Украине конфискованное иранское оружие

Власти США хотят передать Украине иранское оружие и боеприпасы, конфискованные на Ближнем Востоке, сообщает CNN.

Этот шаг должен, по мнению Вашингтона, должен смягчить нехватку вооружения у украинской армии, ожидающей новых траншей помощи от США и союзников.

Американские военные корабли неоднократно перехватывали военные грузы, идущие из Ирана в Йемен. Всего ВМС США удалось захватить более 9000 винтовок, 284 пулемета, 194 ракетные установки, 70 противотанковых ракет, боеприпасы и патроны.

Теперь администрация США ищет юридическое обоснование для передачи вооружения Украине, так как ООН запрещает использование контрабандного оружия – его предписывается уничтожить или хранить на складах.