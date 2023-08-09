США приостановили поставку истребителей в Саудовскую Аравию из-за боязни утечки технологий в Китай

Власти США сомневаются в целесообразности возобновления истребителей F-35 в Саудовскую Аравию из-за боязни, что секретные технологии могут попасть в Китай, пишет The Financial Times.

США и Саудовская Аравия договорились о поставке вооружения, в том числе 50 истребителей F-35, еще при президентстве Дональда Трампа после того, как нормализовались отношения между Саудовской Аравией и Израилем.

Однако при новой администрации Джо Байдена поставки в Саудовскую Аравию и ОАЭ были заморожены. Как сообщают источники газеты, в Вашингтоне хотели удостовериться, что американское вооружение не окажется в Йемене.

Арабские страны и сами могут выйти из сделки с США. Им не нравится, что Вашингтон, поставляя вооружение, пытается контролировать их отношения с Китаем.