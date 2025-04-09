Американские войска покидают логистический узел в польском Жешуве, который служил для снабжения Украины вооружением. Об этом заявило Командование армии США в Европе и Африке.

В штабе пояснили, что данная передислокация является частью более масштабной стратегии, направленной на оптимизацию военных операций США, укрепление поддержки союзников и партнеров, а также повышение общей эффективности.

Несмотря на то что объект в Жешуве не является постоянной военной базой Польши, он использовался американскими, натовскими и партнерскими силами на протяжении последних трех лет.

По словам президента Польши Анджея Дуды, решение о выводе американских войск из Жешува было согласовано в рамках Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что перемещение военнослужащих США не следует расценивать как полный вывод войск из Польши.

Жешув превратился в крупный логистический центр, где размещены американские зенитные ракетные комплексы Patriot и британский ЗРК Sky Sabre.

Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи украинской армии: польский город Жешув с его аэропортом и пролив Ла-Манш.

Ранее сенатор Пушков заявил, что США нацелены на продолжение украинского конфликта.