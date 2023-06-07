США угрожают России, пытаясь создать новый очаг напряжения в Средней Азии

Руководство России уже получило первые сигналы об укреплении Запада в Средней Азии. США и их союзники усиливают свое влияние в регионе, чтобы создать сложные условия для России и Китая. Так специалист прокомментировал URA.RU слова главы МИД Сергея Лаврова, который призвал государства относиться осторожно к действиям и предложениям Западных стран.

Сергей Лавров побывал в Таджикистане с рабочим визитом. В ходе поездки министр призвал российских партнеров в Центральной Азии критически относиться к действиям США в военной сфере. Вчера отмечался День русского языка, в честь праздника Лавров выступил в Славянском университете города Душанбе, в своем обращении он сделал акцент на опасности экспансии Североатлантического альянса.

Ситуацию прокомментировал специалист из Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Эксперт отмечает, что Запад пытаются создать новый очаг напряжения в Средней Азии. Такие события для России неприемлемы. Константин Блохин также отметил, что регион является лакомым куском для Штатов, так как находится между двумя его неприятелями: РФ и КНР. По этой причине Америка будет предпринимать попытки закрепиться в Средней Азии, тем самым действуя во вред России.