В Евросоюзе обсудят снятие запрета для ВСУ на удары вглубь России

Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника издания, встреча состоится в связи с успешными действиями российской армии.

Главы Минобороны стран ЕС намерены обсудить возможность снятия запрета для Киева на удары вглубь территории России.

Отмечается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель — ярый сторонник отмены ограничений на действия ВСУ.

Суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза, отметил источник.

Ранее сообщалось о том, что Forbes назвал дерзкий штурм Купянска силами ВС РФ «зловещим знаком для перенапряженных украинских войск».