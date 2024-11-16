В Евросоюзе обсудят снятие запрета для ВСУ на удары вглубь России
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19 ноября состоится встреча глав Минобороны стран ЕС.
Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
По словам собеседника издания, встреча состоится в связи с успешными действиями российской армии.
Главы Минобороны стран ЕС намерены обсудить возможность снятия запрета для Киева на удары вглубь территории России.
Отмечается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель — ярый сторонник отмены ограничений на действия ВСУ.
Суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза, отметил источник.
Ранее сообщалось о том, что Forbes назвал дерзкий штурм Купянска силами ВС РФ «зловещим знаком для перенапряженных украинских войск».